8 tema studimi master Shkencor nga studentetet e fakultetit ekonomik te Universitetit “Luigj Gurakuqi” Shkoder, janë prezantuar mes nje publiku te gjere, ku moren pjese edhe eksperte te ekonomise. Kryetarja e Bashkise, Voltana Ademi, tha se Bashkia e ka rrite interesimin për te diplomuarit ne ketë universitet:

Ndersa Kryetarja e Keshillit te Qarkut, Greta Bardeli, kujtoi se studentet do te mund te jene edhe pjese e projekteve te zhvillimit te rajonit Adriatiko – Jonian, qe konsiston ne 4 drejtime:

Për dekanen e fakultetit Ekonomik, Blerta Dragusha, përveç suksesit te studenteve, ky vit ka qene i suksesshem edhe për pedagoget:

Fakulteti Ekonomik i Universitetit “Luigj Gurakuqi” Shkoder eshte vlerësuar nder fakultetet me te konsoliduara te këtij universiteti, dhe me nje bashkëpunim ne rritje me homologet ne universitetet perendimore.