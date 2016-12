Djegia e mbetjeve ne By Pass

Inspektoriati i mjedisit dërgon për ndjekje penale rastin e konstatuar në By pass-in e Shkodres, të djegies se mbeturinave ndërsa vetë bashkia do të ndëshkohet me gjobë. Sipas kryeinspektorit Terthorja ky veprim është marrë me qëllim zbardhjen e përgjegjesive.

Ai pergenjeshtroi kryetaren e bashkisë Voltana Ademi, e cila tha se asnjë institucion nuk ka reaguar për renien e zjarrit. Terthorja shtoi se ka qënë ai vete që ka njoftuar bashkinë për djegien e mbetjeve në këtë zonë.

Ndotja e mjedisit është kthyer në shqetësim serioz në Shkoder, ku djegiet e herëpashershme të mbetjeve po bëhen burim sëmundjesh, ndërsa institucionet vijojnë të merren me lojra fjalësh dhe pa asnjë veprim konkret.