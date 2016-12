FESTA VITIT TE RI NE SHTEPINE E FEMIJES

……..Mes kësaj atmosfere, i kane shprehur mirëseardhjen vitit te ri 2017, fëmijët e Shtëpisë se Fëmijës te moshës 06 – 18 vjeç ne Shkodër. Ishte treguar kujdes qe festes se te mos i mungoje asgjë, qe nga argëtimi i fëmijëve dhe deri tek dhuratat e tyre. Ju bashkua kësaj feste edhe Ministrja e Ekonomisë, Milva Ekonomi me një pjese te stafit te saj. Ajo i përshëndeti dhe theksoi se Qeveria është mjaft e obliguar qe te punoje gjithnjë me shume për krijimin e kushteve, qe këta fëmijë te rriten dhe te edukohen me vlerat me te mira te shoqërisë. Gjithashtu ajo përgëzoi edhe personelin për angazhimin qe tregojnë ne shërbim te fëmijëve:

Ndërsa drejtori i kësaj shtëpie, Gëzim Mahmutaj, tha se ndihej mire gjithë personeli qe shume fëmijë nga kjo shtëpi tani ndodhen pranë familjeve te tyre biologjike:

Festa ne shtëpinë e fëmijës Shkodër vijoi kështu gëzueshëm duke krijuar një atmosfere mbereselenese për fëmijët.