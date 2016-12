OSHEE, aksione dhe denoncime

6 punonjës të operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike në Shkoder kanë përfunduar në prokurori dhe denoncimi eshte bere nga vete OSHEE. Drejtori Ardian Çela e komentoi kete si hap drejt pastrimit qe duhet te nise nga vetvetja. Ai ju pergjigj edhe akuzave te opozites ne drejtim te operatorit.

Aksionet e energjise elektrike qe po shoqerohen me arrestime te reja keto dite, drejtori Çela mohoi te kene lidhje me festat. Ai e quan vazhdimesi te punes dhe thekson se ka marre fund koha kur energjia nuk paguhej.

Ne fund ai ndalet tek reduktimet e bera me kamatvonesat dhe kategorite perfituese.

Deklaratat drejtori i OSHEE Adrian Çela i beri nga Shkodra ku beri me dije se deri tani jane investuar 10 milion euro dhe do te vijoje puna per investime te tjera ne teknologji dhe permiresime te rrjetit.