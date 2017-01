Operacion antidrogë “Acari”

Nga seksioni kunder narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë Lezhë, në vijim të punës së pandërprerë për goditjen e aktivitetit kriminal të narkotikëve , në bazë të informacioneve të siguruara në rrugë operative dhe pas një punë hetimore të mirëorganizuar, u bë i mundur realizimi me sukses i operacionit “Acari” ku u arrestuan në flagrancë 3 shtetas : Fatmir Gjoka , 30 vjeç, banues në Rreshen , Alfons Gjoka , 46 vjeç, banues në Tiranë , Preng Pjetri , 39 vjeç, banues në Mirditë . Këta 3 shtetas , në aksin e vjetër rrugor Lezhë – Milot, në vendin e quajtur Pllanë , u kapen në flagrancë me automjetin e tyre tip Benz me targë DR 3609 E , ku kishin të fshehur në 4 thasë 22 kg lëndë narkotike të dyshuar cannabis – sattiva e cila u sekuestrua në cilësinë e proves materiale së bashku me mjetin e tyre. Materialet procedurale u referuan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Lezhë për vepren penale ” Prodhim dhe shitje e lëndëve narkotike”.