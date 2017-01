2016-ta, asnje vrasje per gjakmarrjen

Viti që lamë pas u mbyll pa asnjë vrasje për motive gjakmarrje. Kjo për drejtorinë e policisë vendore të Shkodres cilësohet si një hap pozitiv i hedhur, në një prej qarqeve më problematike në shkallë vendi, në raport me fenomenin në fjalë. Gjatë analizës vjetore të punës së policisë, drejtori Alban Çela vuri në dukje se niveli i krimeve të rënda është ulur krahasuar me vitin 2015.

Edhe në fushën e narkotikëve viti 2016 u mbyll me një bilanc me pozitiv se ai paraardhës, ndonëse lufta kundër kultivimit të këtyre bimëve nuk u shoqërua me arrestime të trafikantëve, apo kultivuesve të mëdhenj.

Në analizën e zhvilluar nga drejtoria e Shkodres ishin të pranishëm drejtues vendore dhe të sistemit të drejtësisë si prokurori, e krerët e gjykatave, ndërsa ra në sy mungesa e titullarëve të lartë nga Tirana.