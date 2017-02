Deputeti Çela, telegram ngushellimi familjes Agolli

Deputeti i LSI Agron Çela, ngushelloi familjen Agolli dhe te gjithe miqte, bashkepunetoret dhe qytetaret qe u frymezuan tek poezite dhe botimet e tij te pafundme ne letersine shqipe.

“Me pikellim dhe dhembje te madhe mora lajmin per ndarjen nga jeta te kolosit te letrave shqipe Dritero Agolli. Me punen, angazhimin dhe perkushtimin e tij te jashtezakonshem, ai dha nje kontribut te madh per letersine Shqipe, edhe ne ditet me te veshtira per kombin. Ai ishte frymezues i brezave te tere, ku permes vargjeve te tij na deshmoi ndjenja te larta krenarie, na mbushi me emocion, gezim, dhimbje dhe ndjesi qe hera heres behen te papershkrueshme. Si nje mik i familjes, i shpreh ngushellimet me te sinqerta bashkeshortes Sadijes, femijeve dhe gjithe te afermve e miqve per humbjen e madhe qe ne kete dite po perjetojme te gjithe. Kontributi i tij eshte i pakrahasueshem dhe letersia shqipe pati fatin e saj te madh te kishte Driteroin”. U prehsh ne paqe!

Deputeti i LSI, qarku Shkoder

Agron Çela