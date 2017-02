Finalizohet me sukses operacioni “Mjegulla”.

Dy persona jane arrestuar dhe 20 kilograme kanabis jane sekuestruar pas finalizimit me sukses te operacionit policor “mjegulla” ne rrethin e mirdites. Ne pranga rane shtetasit: xhevahir gjeta, 38 vjeç, dhe aleksander gjeta, 47 vjeç, banues ne mirdite si dhe u sekuestrua ne cilesine e proves materiale, 20 kilogram kanabis. Keta dy persona u kapen ne fshatin geziq te mirdites ne saje te nje operacioni policor per kapjen e tyre. Ata kane braktisur thaset me droge dhe kane vrapuar por policia ka vijuar ndjekjen ne autostrade duke bere te mundur arrestimin e tyre. Paralelisht me marrjen ne pyetje do te shtrihen hetimet per te gjetur bashkepunetoret e dy te rinjve dhe destinacionin qe kishte lenda narkotike, pasi ende mbetet e papercaktuar nga ana e uniformave blu. Edhe mirdita kete vit ka shenuar disa raste te kultivimit te kanabisit dhe perpunimit te tij ne sera e magazina.