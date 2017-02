Finalizohet me sukses operacioni antidroge “Rrjeta”

Policia E Lezhes Ka Finalizuar Nje Tjeter Operacion Antidroge Te Koduar ” Rrjeta”. Ne Pranga Ra Nje Shtetas Ndersa Si Prove Materiale U Sekuestruan 22 Kilogram Lende Narkotike E Dyshuar Marijuane. Ne Vijim Te Operacioneve Per Goditjen E Veprimtarise Kriminale Te Prodhimit Dhe Shitjes Se Lendeve Narkotike Dhe Vendosjen Para Pergjegjesise Penale Te Autoreve, Nga Efektivet E Seksionit Kunder Narkotikeve U Arrestua Ne Flagrance Shtetasi Kostandin Mrruku, 47 Vjeç, Banues Ne Mirdite Si Dhe U Shpall Ne Kerkim Dhe Punohet Per Kapjen E Shtetasit E.D. 33 Vjeç, Banues Ne Mirdite. Keta 2 Shtetas Ne Bashkepunim Me Njeri Tjetrin, Jane Konstatuar Ne Fshatin Tarazh Ne Mirdite, Me 22 Kg Lende E Dyshuar Narkotike Marijuane , E Paketuar Ne 20 Pako Gati Per Shitje. Nga Nderhyrja E Forcave Policore Eshte Bere E Mundur Kapja Ne Flagrance E Mrruku, Kurse Shtetasi E.D. Ka Arritur Te Largohet Duke Perfituar Nga Erresira Dhe Terreni I Thyer Malor.