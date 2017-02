Provat i kane kaluar ne skene dhe ne gjysmen e ketij muaji do te shfaqet perpara spektatorit Shkodran. Komedia “Nje zjarrfikes ne oborrin e teatrit” hap njekohesisht siparin e shfaqjeve teatrale per kete vit. Aktoret qe prej 1 muaji punojne intensivisht me regjisorin Stefan Çapaliku dhe stafin organizativ, do te vijne ne nje forme ndryshe ne kete komedi. Do te jete jeta e tyre brenda teatrit e rrefyer me te gjitha ndodhite qe ka nje institucion artistik.

Kesaj here aktoret do te demaskohen dhe do te na perfshijne ne boten e tyre meskine ,mbushur me endrra dhe deshira te pa realizueshme.

Kjo komedi do te interpretohet nga aktoret e mirënjohur te teatrit “Migjeni”: Rita Gjeka, Pjerin Vlashi, Kristiana Dodaj ,Nikolin Ferketa , Sara Smaja, Simon Shkreli, Jozef Shiroka, dhe Merita Smaja . Premiera e kesaj shfaqje qe do te jete me 16 shkurt ora 19.00 ne teatrin Migjeni pritet te kete nje interes te larte te publikut shkodran dhe jo vetem .