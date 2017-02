“Dhurimi nuk te varferon”

Nisma e deputetit Agron Çela dhe strukturave te LSI “Dhurimi nuk të varfëron” po vijon prej ditesh ne familjet me probleme ekonomike ne qytetin e Shkodres. Mbremjen e se martes pasi u njoh me rastin e familjes se Rabije Karramanoviq ne lagjen Zdrale e cila prej 8 muajsh nuk furnizohet me energji elektrike duku u perballur me ditet e ftohta, deputeti Çela vendosi t’i dhuroje nje sobe me dru. Gjithashtu ai garantoi se bashke me strukturat e LSI do jete prane kesaj familje per te zgjidhur brenda pak ditesh edhe problemin e energjise. Nje shanc per te gjithe eshte motoja jone dhe do ta shtrijme ne cdo familje shtoi deputeti Çela.

Iniciativa është në vazhdën e organizimeve që LSI ndërmerr në kalendarin e aktiviteteve vjetore në qarkun e Shkodres, ku fokus të veçantë ka target grupet në nevojë. Gjithsej nisma ishte parashikuar të shtrihet në rreth 40 familje të rrethit të Shkodres, por skema e mbeshtetjes do te zgjerohet ne keto dite edhe me rreth 30 familje. Ky nuk është rasti i parë që LSI dhe deputeti Çela ndërmarrin të tilla nisma, duke treguar edhe njëherë tjetër se mbështetja ndaj shtresave në nevojë zë një pjesë të rendesishme te punes se strukturave te LSI qarku Shkoder.