Ambasada Amerikane me “OJF-te”

Perfaqesuesit e organizatave te shoqerise civile te Shkodres u bene pjese e nje diskutimi per lancimin e programit te ri per qendrueshmerine financiare te sektorit fitimprures ,duke pasur parasysh veshtiresite ne te cilat ndodhet. Menaxherja e ketij projekti Jonida Alite shpjegon se ky takim rajonal po zhvillohet ne te gjithe Shqiperine dhe po diskutohet per alternativat e sigurimit te fondeve ne ndihme te komuniteteve dhe grupeve ne nevoje .

Sipas saj arsyet pse jane reduktuar fondet ne drejtim te organizatave te ndryshme jane disa ,duke filluar nga kushtet ne te cilat disa projekte nuk i plotesojne per perfitimin e fondeve.

Ky program vjen me mbeshtetjen e ambasades amerikane ne Shqiperi, e cila luan nje rol te rendesishem ne koordinimin e te tilla nismave.