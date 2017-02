Thellimi i demokracise ne nivelin vendor

Forcimi i demokracise ne nivelin vendor perben objektin kryesore te veprimtarise se “Leviz Albania”, e cila kesaj radhe u ndal ne qytetin e Shengjinit. Te pranishem perfaqesues te bashkise Lezhe dhe te njesive administrative, aktivist shoqeror dhe organizata joqeveritare. Ata paraqiten idete për projektet e tyre ne funksion te angazhimit me te madh qytetare rreth problemeve vendore qe e shqetesojne me shume komunitetin, te cilat do te perzgjidhen për zbatim nga Bordi i Granteve, për te gjitha bashkite e vendit.

Synohet qe qytetaret te nxiten për tu perfshire me shume ne debatin qe ka te beje me vendimarrjen e bashkive, me qellim qe njesite vendore te rendisin për zbatim ato projekte për te cilat janë me te domzodoshme për komunitetin. Për ketë eshte zgjedhur pervoja e Zvicres, ndaj eshte edhe vete ambasada zvicerane ne Tirane, qe ben edhe financimin e projekteve te kesaj natyre.