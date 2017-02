“Kampionati kombetar i Shahut”

Ne qendren kulturore te femijeve ne Shkoder ka nisur kampionati i shahut per vitin 2017 mes shkollave te sistemit 9 vjeçar. Si çdo vit, edhe ky edicion ka per qellim evidentimin e talenteve te reja ne kete sport, por edhe aktivizimin e te rinjve per te shfrytezuar sa me mire oret extrakurrikulare. Ne gare jane jo vetem nxenesit, por edhe shkollat, ndersa proçesi ka perfshire sistemin arsimor publik dhe privat ne te gjithe rrethin .

Kampionati Pranveror i lojerave i cili fillon me sportin e shahut, qe do te zgjase rreth dy muaj e gjysem,vazhdon te ruaj traditen e pervitshme qe DAR dhe qendra e kulturore e femijeve kane krijuar me mbeshtetjen e ministrise se arsimit. Nga te tilla konkurse jane spikatur edhe nje pjese e madhe e talenteve qe Shkodra numeron sot ne klubet shumesporteshe.