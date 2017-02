Kosova 9 vite shtet i pavarur

Klasa politike ne Kosoves, mund te kishte bere me shume për forcimin e sovranitetit si shtet, natyrisht e ndihmuar edhe nga Shqiperia. I këtij mendimi eshte pedagogu i historise ne gjimnazin “28 nentori Shkoder” Bledar Sokoli, ne nje koment për nentevjetorin e Pavaresise se Kosoves.

Megjithese e politikanet e Kosoves kane kopjuar disa sjellje te atyre te Tiranes, Sokoli shprehet se gjithesesi, ata i kane disa vlera qe meritojne te respektohen:

Sokoli thekson se eshte shume e rendesishme qe Kosova te zgjidhe sa me shpejte disa probleme, siç eshte përcaktimi i kufirit me Malin e Zi, por eshte e nevojshme qe politikanet kosovare te ruajne trashëgimine kombetare:

Pas me shume se 100 vite okupimi nga regjimet serbe radhe pas radhe, Kosova u çlirua ne qershor te vitit 1999, ne saje te luftes se ushtrise çlirimtare te Kosoves dhe sulmeve ajrore te NATOS me mbështetjen e Shteteve te Bashkuara te Amerikes. Kjo i parapriu shpalljes se pavaresise me 17 shkurt 2008, dhe deri tani eshte njohur nga 113 shtete.