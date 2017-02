Trajtim social për te braktisurit.  

Preçi:Puna fillon me evidentimin e tyre nga qendrat sociale.

Ata qe i quajmë endacake, te cilët i ndeshen si ditën ashtu dhe natën ne mjedise te ndryshme te qytetit te Shkodrës, me shume se nga probleme te shëndetit mendor vuajnë nga braktisja qe u është bere. Konstatimi vjen nga mjeku neuropsikiatër, Gjon Preçi.

Me Ligjin e Shëndetit Mendor, te miratuar ne vitin 2012, personave te tille u mbrohet dinjiteti, ndaj ata nuk mund te dërgohen me force me spital,përveçse ne rrethana specifike. Mjeku Preçi thotë se ne radhe te pare këta duhen trajtuar nga ana sociale, qe do te thotë te evidentohen nga strukturat sociale dhe te tregohet përkujdesje nga ana e tyre:

Ne Shkodër funksionojnë disa qendra sociale nen juridiksionin e Bashkisë, ndërkohë qe mungon vëmendja ndaj endacakeve – te braktisurve.