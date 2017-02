“Zemra”, shkaktarja e 50% te vdekjeve

Semundjet kardiovaskulare perbejne shkakun kryesor te vdekjeve si dhe mbi 50% semundsherine e pergjithshme ne gjithe vendin. Kardiologu i Spitalit Rajonal Shkoder Edi Smajlaj shpjegon se ne vendet ne zhvillim ku futet edhe Shqiperia ka nje tendece rritjeje ndryshe nga vendet e zhvilluara ku ka nje ulje te ketyre semundjeve. Shkaktar kryesor i shkaktimit te saj eshte stili i jeteses.

Moshat me te prekura nga semundjet e zemres jane meshkujt mbi 55 vjec dhe femrat mbi 60 vjec.

Sipas kardiologut Smajli kontakti me mjekun si dhe kontrollet periodike jane tejet te rendesishme per te parandaluar shfaqjen e hershme te kesaj semundjeje. Gjithsecili prej nesh duhet te kete parasysh disa rregulla per te pasur nje jete te shendetshme.

“Sëmundjet kardiovaskulare në Shqipëri shkaktojnë mbi gjysmën e vdekjeve duke zënë vendin e parë si shkak i të gjitha vdekjeve, ndaj mund të konsiderohen si sëmundjet me peshën më të madhe në shoqërinë shqiptare.