“ Dua të më pastrohet figura”

I pezulluar nga Korabi pas ndeshjes me Vllazninë, portiere Mirosllav Vujadinoviq ka zgjedhur që nga Shkodra ti përgjigjet ekipt. Ai shprehet se cdo gjë është e stisur me qëllim denigrimin e figurës sime si sportist pasi klubi ka detyrime ndaj meje sic janë pagat apo edhe operacioni I meniskut të gjurit. Unë jam pezulluar dhe akuzohem edhe për ndeshjen me Vllazninë në të cilën skam luajtur fare, dhe se pezullimin e kam marr vesh në media. Nga klubi nuk më ka njoftuar askush….

Vujadinoviq shkon edhe më tutje duke thënë se kjo cështje do zbardhet dhe se ata të cilët kanë thurur intrigen kundër meje do përballen me ligjin, sepse mua si futbollist nuk më intereson asgjë tjetër përvec pastrimit të figurës sime. Pasi ekipi I juristëve dhe I Federatës së Futbollit të Malit të Zi kanë marrë kontaktet me ekipin e Korabit dhe me Federatet Shqiptare të Futbollit….

Mirosllav Vujadinoviq ish portiere I Vllaznisë, Laçit dhe Korabit paralajmëron një betëj ligjore me klubin e Korabit për pezullimin dhe akuzat e ngritura ndaj tij për shitje ndeshjes.