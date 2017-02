Mbetjet pushtojne cdo hapesire ne Shkoder

Njesite administrative jane kthyer ne pika grumbullimi te mbetjeve urbane ne Shkoder, duke bere qe situata te dale jashte kontrolli. Nje prej tyre eshte edhe segmenti rrugor Shkoder – Han i Hotit, fshati Golem. Mungesa e kazaneve per hedhjen e tyre i ka detyruar banoret t’i hedhin mbetjet ne toke dhe neper cepat e rrugeve duke krijuar pirgje mbeturinash kudo.

Banoret kane pare si zgjidhje te shkrujne neper mure “Mos hidhni mbeturina”, por jane vete ato qe e thyejne kete kerkese duke u bere keshtu pergjegjes per situaten e krijuar, e cila shume prane shtepive mund te rrezikoje te kthehet ne epidemi per ta. Por situata rendohet edhe me shume kur keto mbetje i hedhin neper varrezat e zones duke bere qe imazhi i krijuar te rendohet edhe me teper, e duke bere qe te mungoje teresisht edhe respekti per ata qe nuk jetojne me. Bashkia Shkoder e cila sipas saj ka bere ndryshime te medha ne qytet, pjesen periferike qe ka ne administrim e kane lene ne harrese te plote duke mos bere as detyren me minimale te saj per vendosjen e kazaneve te mbeturinave dhe pastrimin e tyre neper rruge duke deshmuar edhe nje here tjeter shperdorimin e taksave te qytetareve dhe mos realizimin e punimeve te nevojshme.