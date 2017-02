Çmimi “Hamit Boriçi 2017”

I cilësuar ndryshe si babai i gazetarisë Shqiptare Hamit Boriçit ju përjetësua emri me një çmim që shenoi edicionin e parë në Shkoder, por që do të kthehet në një traditë nga dega e unionit të gazetareve të këtij rrethi me unionin kombëtar. Puna dhe kontributi në misionin e tyre të informimit u shpërblye për gazetarët e veriut me çmime të akorduara në disa fusha të medias së shkruar dhe asaj vizive. Fillimisht u dhane cmime mirenjohje per ato gazetare dhe perfaqesues te medias qe nuk jetojne me, por qe kontributet e tyre ne kete profesion jane po aq te vyera sa dhe kujtimi i tyre. Konkretisht u nderuan Ymer Striniqi, Mejdan Zhivani, Ramadan Bigza dhe Nexhat Rakaj pas vdekjes. Me pas u shperndane cmime te zhanreve te ndryshme, si cmimi i karrieres, cmimi per spikerin me te mire televiziv, reportazhi me i mire ne median e shkruar, dokumentari me i mire televiziv, kronika me e mire televizive ne fushen sociale, kulture, kronika me e mire investigative , po ashtu dhe nje cmim per gazetarin e ri me presipektive.

Organizatorët premtuan vazhdimësi të këtij aktiviteti, duke synuar kthimin në një traditë të bukur për fushën e gazetarisë. Pas ndarjes së çmimeve, u shtrua një kokteil për të pranishmit në mjediset e Grand Hotel Europa.