Emocionet e nje konkursi ne poezi

Pasi perzgjodhen nga 120 krijimet e tyre letrare ne poezi dhe proze, 15 prej tyre i paraqiten ne konkursin qe u organizua ne biblioteken “Marin Barleti”. Janë nxenesit e Gjimnazit “ At Pjeter Meshkalla”, te cilet me interpretimin e tyre krijuan emocione te veçanta tek te pranishmit.

Dy nga nxeneset fituese, Ledia Mihaj dhe Marinela Pamuku.

Edhe prinderit, te mrekulluar me talentin e femijeve te tyre, ndihen te emocinuar, siç eshte dhe Loreta Zefi.

Konkursi shoqerohej me 4 çmime: Miku i Librit, Interpretimi me i mire, Krijimi me i arrire artistik dhe Pezia me e mire.