Mbeturinat pushtojnë Gjuhadolin

U dhanë 800 mijë euro për të përfunduar projektin e restaurimit të rrugës Muzeale të Gjuhadolit, vetëm për sistemimin e kanalizimeve dhe shtrimin e kësaj rruge me pllaka kalldremi nga fondet e Bashkimit Europian, ndërsa 400 mijë euro u akorduan nga banka botërore për rregullimin e fasadave të kësaj zone, me qëllim rikthimin në identitet të kësaj rruge me një vlerë të vëcant arkitektonike. Por ajo që bëhët sot për ta shkatërruar plotësisht këtë rrugë është e pa pranushme. Godina të cilat kanë degraduar plotësisht dhe janë kthyer në vend grumbullim mbeturinash…

Zona Muzeale Gjuhadolit po degradon nga dita në ditë për shkak të mungesës së investimeve për mirëmbajtjen e kësaj rrugë, por edhe si shkak I dëmtimeve të një pas njëshme. Disa nga banesat rrezikojnë shëmbjen e për më tëpër edhe rrezikojnë jetën e kalimtarëve.