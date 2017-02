“Shtepia e re e Apelit”

Kjo eshte “shtëpia e re e drejtesise” ne apel për Shkodren dhe zonen veriore e verilindore te vendit. Po i jepet dora e fundit, dhe pas pak ditesh ketu do te transferohet gjykata e Apelit Shkoder, fare prane prokurorise se ndertuar dy vite me pare. Për ndertimin e kesaj godine u financuan 113 milione leke, beri te ditur kancelarja e Gjykates se Apelit, Greta Laloshi.

Eshte projektuar dhe kompletuar me te gjithe elementet bashkekohore qe i takon nje godine gjykate, duke filluar nga kontrolli fizik,kamerat e sigurise dhe deri tek sistemi ndriçimit dhe ngrohjes alternative ne te gjitha mjediset e saj, ndaj Laloshi nuk beson se gjyqtaret, prokuroret dhe qytetaret do te kene pretendime me kushte te tilla. Ka filluar kompletimi e sistemi i zyrave dhe mjediseve te tjera, me qellim qe pas nje jave i gjithe personeli i gjykates se Apelit Shkoder do te jete ketu, ne “shtepine e re te drejtesise”,ne hyrje te qytetit te Shkodres.