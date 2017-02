Beselidhja rikthehet fitorja

Besëlidhja i ka dhënë fund serisë së tre barazimeve radhazi që e kishte larguar nga Kamza kryesuese në Grupin A të Kategorisë së Parë. Lezhjanët e drejtuar nga Bruka kanë fituar me vështirësi ndaj Burrelit në një duel shumë të komplikuar që u zgjidh vetëm në minutat e fundit. Edhe pse shënuan shumë shpejt me Seminën, gjysmëfinalistët e Kupës së Shqipërisë humbën disa raste të mira për të dyfishuar rezultatin dhe para fundit të pjesës së parë pësuan golin e barazimit nga Husein. Vendasit u shfaqën shumë më kërkues në pjesën e dytë duke synuar të mbyllnin ndeshjen, por u desh të prisnin deri në minutën e 88-të për të festuar një gol, kur Kamara çoi topin në rrjetë duke i dhënë suksesin 2-1 ekipit të tij.

Kamza vijon të kryesojë me 46 pikë, ndërsa Beselidhja mban vendin e dytë me 10 pikë më pak. Synim për këtë sezon ekipi Lezhian ka kalimin në superligë, por pozitat janë vështiresuar me diferencën që ka krijuar ekipi i Kamzës.