Dy humbje në volejboll për Vllazninë

Dy ekipet respektive të Vllaznise në volejboll, për femra dhe meshkuj kanë zhgënjyer këtë javë. Që të dyja janë mundur nga kundërshtarët, femrat në shtëpi nga Teuta, ndërkohë meshkujt në transfertë nga Farka Volej. Referuar takimit të luajtur në pallatin e sportit “Qazim Dervishi” në volejboll për femra, skuadra durrsake është larguar me një fitore 1 me 3 me sete, por në të njëjtën kohë edhe në brendësi të lojës, epërsia e bregdetareve ka qënë e pranishme në pjesen më të madhe të takimit. Vetem një set ka folur për vendaset e drejtuara nga Sadije Gogo. Ai ka qënë seti i tretë që duke e fituar me rezultatin 25 me 16 kanë shmangur një humbje të thellë 0 me 3. Durrsaket nuk i dhane mundesi rihapje takimit, pasi më parë kishin fituar dy setet e para, respektivisht 20-25 dhe 10-25, si dhe fituan edhe të katërtin me shifrat e thella 16-25 duke e mbyllur të gjithë ndeshjen me rezultatin e përgjithshëm 1 me 3. Pas kësaj jave në grupin A1 ku luan Vllaznia, volejbollistet shkodrane renditen në vendin e pestë me 13 pikë. Me humbje, me të njëjtin rezultat si edhe ato të femrave, 3 me 1 e kanë mbyllur ndeshjen e kësaj jave edhe volejbollistët meshuj të Vllaznisë. Skuadra e drejtuar nga trajneri Mark Kroqi ka luajtur në transfertë me Farka Volej dhe është kthyer në Shkodër me humbje. Pas setit të parë të fituar nga vendasit me shifrat 25 me 23, seti i dytë ka qënë më i bukuri i krejt takimit, i cili pas disa barazimeve është fituar nga Vllaznia me rezultatin 29 me 31. Megjithë përpjekjet e bëra për të rikthyer ndeshjen, Vllaznia mundet edhe në setin e trete 25-18, si dhe duke u mundur edhe në të katërtin 25 me 22, duke u mbyllur i gjithe takimi 3 me 1 me sete. Ashtu si edhe femrat, edhe ekipi i Vllaznisë në volejboll për meshkuj renditet në vendin e pestë në klasifikim me 17 pikë, ndërkohë që kampionatin e kryeson Partizani me 36 pikë.