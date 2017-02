Frenimi i ikjes se mjekeve specialiste

Për të frenuar rrjedhjet që po përjeton shendetesia shqiptare me largimin e mjekeve specialiste, ministria e shendetesise ka vendosur të aplikojë prej 1 Marsit rritjen e pagave në këtë sektor. Ministri Ilir Beqaj thotë se kjo prirje lidhet me atë që angazhimet dhe investimet në sistemin shëndetësor ende nuk janë përceptuar dhe ndier tek mjekët..Shpërblime financiare do të ketë edhe për ato mjekë që pranojnë të lënë Tiranën për të punuar në rrethe, aty ku mungojnë specialistët.

Shifra e largimit të Mjekëve nga shqipëria së bashku me daljet e tyre në pension, po shkon drejt barazimit me ata që diplomohen në një vit. Ekpertët dhe drejtuesit e urdhrave profesionale kanë ngriur alarmin për masa të shpejta parandaluese ndaj këtij fenomeni.