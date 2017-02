Qendra shendetesore e Shtojit te vjeter

Prej vitesh sherbejne ne nje qender shendetesore qe vetem emrin ka te tille. E vendosur ne nje banese private ne fshatin Shtoj i vjeter, ajo u vjen ne ndihme 2 mije banoreve, pjese e njesise administrative rrethina. Mos pagesat e qerase dhe kushtet aspak te pershtatshme per kete qender, bene qe mjeku dhe infermieret disa here te apelonin per nderhyrje. Zeri i tyre u vendos te degjohej nga bashkia Shkoder qe pas dy muajsh u ka premtuar transferimin ne nje qender tjeter, por qe edhe ajo nuk ploteson kushtet e kerkuara per funksionim thote mjeku Fadil Basha.

Edhe pse kane bere kerkese per nje ambulance me te madhe qe perballon fluksin e larte te vizitave mjekesore, bashkia nuk e ka marre parasysh kete shton Basha.

Prej 15 vitesh e vendosur ne nje ambjent privat pa asnje kusht minimal, kjo qender shendetesore mes shume polemikash ofron sherbim per nje komunitet te gjere. Bashkia Shkoder duhet te mendoje per nje zgjidhje perfundimtare e te pershtatshme pasi flitet per nje nga ceshtjet me jetike.