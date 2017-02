Arkitekti Serb ne Shkoder

Eshte hera e dyte qe vjen ne Shqiperia, respektivisht ne Shkoder, dhe ka përshtypje mjaft te mira. Arkitekti i njohur nga Beogradi, Aleksander Bojiq, ne nje interviste për tv1-channel, i angazhuar edhe me shoqerine civile ne nivel nderkombetar, shprehet:

Kam nje opinion shume te mire për Shkodren, për njerëzit, tregojne nje mikpritje te ngrohet dhe te sinqerte. Si arkitekt me pyetet për ndertimet ne Shqiperi. Janë shume te ngjashme me ato ne Serbi, sidomos me ndertimet ne serbine jugore.

Ne kendveshtrimin e nje qytetari dhe intelektuali serb, a ndiqen me interese ne Serbi takimet mes atoriteve te dy vendeve tona ?

Po, ne serbi jemi shume te informuar për marredheniet me Shqiperine, për takimet qe zhvillohen here pas here. Ndiqen me interesim. Ne kemi vlerësuar takimet e Kryeministrit tuaj, Edi Rama dhe pavaresisht kendveshtrimeve te ndryshme, ato i sherbejne forcimit te bashkëpunimit.

Por për incidentin e para pak kohe me trenin nga Beogradi, ne drejtim te Kosoves, a keni nje koment ?

Ne punojme me shume organizata te Shoqerise civile te shteteve te Perendimit dhe Lindjes, për forcimin e mirëkuptimit mes komuniteve. Kjo eshte rendesishme për ne, ndaj nuk komentojme për incidentet e ndryshme.