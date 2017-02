Bombula alarmon banoret e nje pallati

Rrjedha e një bombule gazi për pak nuk u kthye në tragjedi në qytetin e Shkodres. Fatmirësisht ndërhyrja në kohë solli shmangien e një rasti të rëndë që u shënua në orët e drekes së të martes, në katin e dytë të një pallati pas “Sahatit”. Kanë qënë fqinjët ata që dëgjuan erën e gazit që vinte si pasojë e rrjedhjes së një bombule 3 litershe në një banese dhe menjehere kanë njoftuar shërbimin zjarrfikës. Ky i fundit arriti të ndërhyjë në kohë, ndonëse gjatë rrugës hasi në jo pak pengesa si pasojë e prezencës së kabllove ajrorë, qe penguan lëvizjen e automjetit. Efektivët bënë hapjen e dritareve dhe dyerve të shtëpisë dhe larguan bombulën e cila kishte pësuar defekt.

Sipas sherbimit zjarrfikeses nese do të ishte treguar një pakujdesi sado e vogël, pasojat do të kishin qënë të rënda, duke shkaktuar deme në banesën ën fjalë. Edhe njëhere tjetër rasti i kësaj të marte ngre alarmin për sigurine që paraqesin këto bombula, ku shitja e pakolauduar e tyre mbetet problemi me akut. Asnjë masë nuk është marrë nga institucionet përgjegjese për kontrollimin e tyre dhe shitja vijon të kryhet lehtësisht në çdo hapësirë të mundshme, duke vënë në rrezik jeten e qytetareve. Në Shqipëri edhe pse nuk ka një statistikë të saktë, përllogaritet që numri i familjeve që përdorin gazin për ngrohje apo gatim është më shumë se gjysma e popullsisë, ç’ka përbën një rrezik tejet të lartë nëse nuk ndërhyhet për zgjidhjen e sigurisë teknike të tyre. Incidentet nuk kanë munguar, e shpesh për fat të keq edhe me pasoja fatale.