Fshati Bardhaj pa infrastrukture

Prej vitesh askush nuk eshte kujtuar per te vene dore ne asfaltimin e rruges se “Bardhajve” ne njesine administrative Rrethina, e cila po degradon dita dites. Amortizimi i saj si dhe grumbujt e shumta te mbetjeve inerte ne dy anet e rruges dhe lumit Kir jane nje shqetesim per banoret e kesaj zone te cilet kane marre premtime te shumta, por deri me tani asgje nuk ka ndryshuar, perkundrazi infrastruktura rrugore ketu ka ardhur duke u perkeqesuar.

Ata i bejne thirrje bashkise Shkoder per mbajtjen e premtimeve te bera per permiresimin e kesaj gjendje aspak normale.

Grumbujt e mbetjeve inerte dhe amortizimi i rrugeve eshte nje shqetesim qe nuk merr fund ne disa pjese te qytetit dhe te njesive administrative qe bashkia Shkoder administron, ku duken se kane mbetur ne meshire te fatit, pasi kjo e fundit eshte me e perkushtuar per mbarevajtjen e protestes ne Tirane sesa te zgjidhe problemet e qytetareve te saj qe i kane besuar voten.