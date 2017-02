Mbremja kushtuar kampioneve

Një studio kampionësh! Kështu do të ishte përkufizimi më i mirë për të ftuarit e panelit në emisionin “Sport Show” tansmetuar mbrëmjen e së hënës në ekranin e TV1 Channel. Duke filluar nga Izmir Smajlaj që të te shtunën e kaluar u shpall kampion Ballkani dhe njëkohësisht përmirësoi rekordin kombëtar në garat e zhvilluara në kryeqytetin serb, Beograd. Për të vijuar me kampionin e Europës në fuqi, peshngritësin Erkand Qerimaj që rikthehet me një shpërthim spektakolar në garat e kupës së Shqipërisë. Ndërkohë dyshja tjetër e panelit, Ardiola Raxhimi dhe Ilir Dibra pjesë e Vllaznisë në futboll për femra, fituese e Kupës së Shqipërisë mesjaven e kaluar.

Pjesë e këtij emisioni ishte edhe Superliga e futbollit shqiptar me humbjen e Vllaznisë në “Loro Boriçi” ndaj Skenderbeut, kategoria e dytë dhe moshat po në futboll, lojrat me dorë dhe në mbyllje kronika homazh dedikuar ndarjes nga jeta të pionierit të gjimnastikes, 97 vjeçarit Zef Kraja që komuniteti shkodran e përcolli me respekt për në banesen e fundit.