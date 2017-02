Nisin përgatitjet për Luftëtarin

Vllaznia ka nisur përgatitjet për ndeshjen e radhës, atë që do të luhet në transferte këtë fundjavë ndaj skuadrës gjirokastrite Luftëtari. E marta ka qënë dita e dytë e seancave stervitore, pasi ato në fakt kanë startuar që të hënën kur stafin teknik me në krye trajnerin Cungu kana zhvilluar analizen e ndeshjes paraardhëse. Analizë në të cilin, nga sa bëhet e ditur tekniku Cungu ka folur gjatë për këtë ndeshje, por njëkohësisht duke u ndalur edhe tek sfida me gjirokastritët. Referuar dy seancave të para duhet thënë se tekniku Cungu duket disi më i qetë pasi i rikthehen tre lojtarët titullarë të pezulluar për kartonë të verdhë, mbrojtësi Gocaj dhe Vrapi si dhe mesfushori Krymi. Por, nga ana tjetër dëmtimet janë ato që vazhdojnë të jenë prezente në radhët e skuadrës. Kështu në këtë pragndeshje të rëndësishme me gjirokastritët, dyshja e mbrojtjes Cicmil-Muleno është parë sërish të vazhdojë me veprime individuale duke kryer vrapime përreth fushës. Po ashtu, edhe mesfushori Amboz Kapalia, vazhdon të jetë tërësisht larg fushës si pasojë e dëmtimit të rëndë. Së bashku me të ka qënë edhe Antonio Marku, i cili edhe ai nuk është stervitur fare, pasi aktivizimi i sforcuar në ndeshjen me Skenderbeun ka bërë punën e vetë për keq tek një dëmtim që e shqetëson prej kohësh në pjesen e gjurit. Pozitive duket mundësia e rikthimit të Denis Pjeshkës, i cili falë një terapie intensive pranë stafit mjekësor duket se do të jetë i gatshëm për ndeshjen e fundjavës. Përsa i përket mbrojtesit të qëndrës, Ditmar Bicaj, kartoni i verdhë që ai mori në ndeshjen me Skenderbun ka shqetësuar jo pak trajnerin Cungu. Kjo edhe për faktin se nisur edhe nga citimi i ndonjë media që Bicaj është me tre të verdha dhe për sfiden e fundjavës me Luftëtarin është i skualifikuar ka marrë vemendjen e drejtuese të klubit shkodran. Pas verifikimeve të bëra, Bicaj rezulton të jetë i ngarkuar vetem me dy kartonë të verdhë, çka do të thotë se shtatlarti është i gatshëm për të kontribuar me skuadrën në ballafaqimin me Luftëtarin.