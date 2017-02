Recetat elektronike, mungon informacioni

Qe ne fillim te ketij viti ne disa qytete te vendit tone kane hyre ne perdorim recetat elektronike duke eleminuar recetat ne leter te perdorura deri me tani per barnat e rimbursueshme. Ndersa eshte thene se ne muajin Prill ky projekt do te shtrihet ne te gjitha qyetetet e tjera ku perfshihet edhe Shkodra, por deri me tani mjeket e qendrave shendetesore te cilet leshojne keto receta dhe farmacistet qe ekzekutojne vendimin e tyre, nuk kane ende nje informacion te sakte ne lidhje me funksionimin e ketyre recetave elektronike qe pritet te filloje edhe ne qytetin tone. Brenda pak kohesh pritet qe farmacistet dhe mjeket t’i nenshtrohen nje trajnimi te caktuar per kete proces.

Receta elektronike, si një risi në sistemin shëndetësor, do të sjellë një ndryshim rrënjësor, qoftë në shërbimin ndaj pacientëve por edhe në kontrollin që i bëhet të gjithë procesit deri në marrjen e barnave në farmaci. Me anë të recetës elektronike, zëvendësohet përdorimi i recetave letër dhe në këtë mënyrë mjeku ia transmeton recetën farmacistes elektronikisht. Kjo funksionon vetem për recetat me rimbursim dhe për pacientët e pajisur me kartë shëndeti. Aplikimi i këtij programi ul mundësinë e dhënies së gabuar të barnave për pacientët dhe mundëson ndërtimin e një sistemi alert në rastet e përshkrimit jo të sakte të barit.