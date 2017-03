Njoftim dere me dere per zgjedhesit

Bashkitë do t’u trokasin të gjithë votuesve të tyre për t’i njohur me qendrat e votimit. Kjo mënyrë e re e të informuarit është iniciuar nga Ministria e Brendshme, e cila ka vënë një buxhet të posaçëm për çdo njësi vendore. Lajmin e bëri publik vetë ministri Tahiri gjatë një takimi me prefektët dhe kryetarët e bashkive në vend.

Duke marrë shkasë nga disa abuzime të bëra nga bashkitë, ministri Tahiri ka paralajmëruar të gjithë krerët e bashkive të mos të shkelin ligjin.

Ministri shtoi se ka 2 Shqipëri paralele, një që qytetari e di ku banon dhe diku tjetër është rregjistruar. Aktualisht është në fuqi afati për ndryshimin falas të gjendjes civile.Gjatë fjalës së tij, Tahiri informoi se janë ulur me 7 herë dublimet në listat zgjedhore.