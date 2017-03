Ne qendren kulturore te femijeve te Shkodres eshte zhvilluar kampionati i Ping Pongut per vitin 2017 mes shkollave te sistemit 9 vjecar. Si cdo vit, ky aktivitet ka per qellim evidentimin e talenteve te reja ne kete sport, por edhe aktivizimin e te rinjve per te shfrytezuar sa me mire oret extrakurrikulare. Nxenesit ishin te shoqeruar nga mesuesit e tyre te edukimit fizik si dhe paten mbeshtetjen e plote te familjareve.

Kampionati Pranveror i lojerave, i cili filloj me sportin e shahut, dhe qe do te zgjase rreth dy muaj e gjysem, vazhdon te ruaj traditen e pervitshme qe DAR dhe qendra e kulturore e femijeve kane krijuar me mbeshtetjen e ministrise se arsimit. Nga te tilla konkurse jane spikatur edhe nje pjese e madhe e talenteve qe Shkodra numeron sot ne klubet sportive.