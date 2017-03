“Nje dite me poezine” ka qene aktiviteti poetik i organizuar nga nxenesit e gjimnazit “Jordan Misja” ne Shkoder ne kuader te festes se 7 Marsit. Ata zgjodhen te vijne ne nje forme te veçante, permes bashkepunimit me aktoret e teatrit “Migjeni” Rajmonda Marku dhe Agron Dizdari. Nxenesit me aftesite me te mira interpretativa te ndihmuar nga mesuesit e letersise, percollen emocione tek te pranishmit, ndersa sollen vargjet e bukura te poeteve Shqiptare.

Ne fund te ketij aktiviteti u shperndane lule per te gjithe mesuesit e pranishem ne salle. Projekti i Fjales Artistike i cili konsiston ne realizimin e shaqjeve artistike do te shtrihet ne te gjitha shkollat e mesme te qytetit.