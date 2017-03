Smajlaj kualifikohet në finalen e Europianit

Shqipëria siguron finalistin e parë në Kampionatin Europian të sallave të mbyllura që po zhvillohet në Beograd. Është atleti i talentuar shkodran, Izmir Smajlaj, i cili e fitoi këtë të drejtë duke konkuruar në garën e tij të preferuar të kërcimit së gjati. Javën e kaluar, Smajli korri suksesin e parë duke u shpallur kampion i Ballkanit, ndërkohë që tashmë, po në të njëjtën sallë të kryeqytetit serb, Beograd, ai kërkon të lërë sërishmi gjurmë. Falë formës së mirë sportive që ai gëzon, në garën e zhvilluar paraditen e së premtes, Izmir Smajlaj arriti të kërcejë në shifrat 7 metra e 98 centimetra, rezultat që e ka kualifikuar direkt në finale duke shënuar njëkohësisht edhe rekord kombëtar për sallat e mbyllura. Në një bisede telefonike të zhvilluar menjëherë pas garës me TV1 Channel, Smajlaj që në këtë aktivitet, krahas trajnerit të tij personal Vildan Tufi, shoqërohet edhe nga shkodrani tjetër Olition Luli në cilësinë e antarit të kryesisë së Federatës Shqiptare të Atletikes, u shpreh i kënaqur me atë që arriti në diten e parë të konkurimit. Smajlaj bëri të ditur gjithashtu se këtë rezultat e arriti me provën e parë, duke mos pasur më nevojë të konkurojë duke ruajtur forcat për garën finale që do të zhvillojë të shtunën. Garë e cila që në bazë të programit të organizatorëve, do të zhvilloht në orën 18.00 mes një konkurence me atletët më të mirë të Europës. I pranishëm në emisionin Sport Show të së hënës, atleti I talentuar Izmir Smajlaj premtoi se do të bëjë më të mirën e tij për t’u futur në zonën e medaljeve në konkurimin europian dhe duket se me rezultatin e arritur në eleminatore është afër realizimit të objektivit të marrë.