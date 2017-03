Volej, finalja Vllaznia – Partizani

Volejbollistët shkodranë kanë arritur një fitore të rëndësishme dhe me shumë vlerë teksa kanë mundur Farka Volej me rezultatin 3 me 1. Ndeshja në fjalë e luajtur në pallatin e sportit “Asllan Rusi” ishte e vlefshme për gjysëmfinalen e Kupës së Shqipërisë dhe me këtë rast kuqeblutë janë kualifikuar në finalen e këtij kompeticioni për t’u ndeshur me Partizanin, i cili nga ana e tij eleminoi në gjysëmfinale Erzenin me rezultatin 3 me 0. Nga sa është parë në fushën e lojës, Vllaznia e drejtuar nga trajneri Mark Kroqi ka prezantuar një nga lojrat më të bukura dhe cilësore të këtij sezoni. Kapiteni Rrashketa, dy vëllezërit Nikolin dhe Anton Qafarena, Xhorxheviç, Kola, Çekini, Gjoklaj, Drinazi, Lloshi, kanë dhuruar spektakël në këtë gjysëmfinale, teksa nga disavantazhi me humbjen e setit të parë me shifrat 18 me 25 kanë arritur të kthejnë githçka në favorin e tyre. 25 me 22 kanë fituar setin e dytë duke barazpeshuar rezultatin e seteve në 1 me 1 dhe më pas, edhe pse vendasit e Farka Volej kanë tentuar me të gjithë përpjekjet e tyre për të kthyer lojën në favorin e tyre, volejbollistët shkodranë kanë bërë të tyre edhe setin e tetë duke e fituar atë me shifrat 25 me 22. Ky duket se ka qënë edhe seti i nokautit ndaj kundërshtarit, sepse më pas në setin e katërt kuqeblutë, në gjirin e të cilëve është rikthyer sërish talenti Anton Qafarena, kanë qënë komandues të gjithçkaje në fushën e lojës. Këtë e tregojnë edhe shifrat e këtij seti ku Vllaznia e fiton atë 25 me 17 duke e mbyllur të gjithë ndeshjen në favorin e vet me sete 3 me 1. Dalja në finalen e Kupës së Shqipërisë konsiderohet një sukses për Vllazninë, por djemtë shkodranë të drejtuar nga trajneri Kroqi kanë dhe më shumë ambicje, pasi synojnë që të sjellin kupën në Shkodër. Por, për ta bërë një gjë të tillë duhet kaluar Partizani, përballja me të cilin në finale mbrëmjen e së premtes në pallatin e sportit “Asllan Rusi” priet me shumë interes nga opinioni sportiv.