Ditmir Bushati nënshkruan peticionin pro vettingut

Ministri I jashtëm Ditmir Bushati ka firmosur peticionin pro vetingut dhe reformës në drejtësi në shkodër. I Bushati u shpreh se implementimi dhe nisja e zbatimit të reformës në drejtësi është edhe kushti për celjen e negociatave për pranim në Bashkimin Europian….

Ndërsa në lidhje me deklaratat e opozitës se nuk do ketë rikthim në parlament pa një qeveri teknike e cila do garantonte zgjedhjet, bushati u shpreh se nuk më takon mua të komentoj qëndrimet e opozitës, por ftoj opozitën të bëhët pjesë e procesit….

Gjithashtu Bushati u shpreh edhe për cështjen Haradinaj dhe tensioned politike në Maqedoni…..

Ministri I jashtëm Bushati ishte I shoqëruar nga deputeti socialist I Shkodrës Namik Kopliku në nënshkrimin e peticionit drejtuar kuvendit të shqipërisë pro reformës në drejtësi dhe porcesit të vetingut.