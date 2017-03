Bashkia Shkoder “show” me rrugen e Drishtit.

Pa kaluar 3 muaj nga investimi, rruga me keq se ç’ishte.

Ne 21 Dhjetor te vitit 2016 rruga Mes – Drisht pwrfundoi se rikonstruktuari dhe bashkia Shkoder shpejtoi ta beje publik lajmin ne faqen zyrtare te propagandes, duke e cilesuar si suksesin e radhes ne investimet publike.

Sot afro 3 muaj nga ky inagurim i punimeve, realiteti ne kete zone eshte plot me gropa. Uji dhe balta jane rikthyer ne kete segment rrugor si per te treguar se punimet jo vetem nuk kane qene cilesore, por parate e harxhuara per propagande mediatike buk i sherbejne askujt, por jane thjesht shperdorim i taksave te qytetareve. Me papergjegjeshmerine institucionale, bashkia Shkoder dhe vete titullarja Voltana Ademi deshmojne edhe njehere tjeter se ne vend qe t’i sherbehet me korrektesi dhe seriozitet qytetareve, po bejne krejt te kunderten. Jane vete komuniteti i zones qe ja bejne te qarte kryebashkiakes se genjeshtra i ka kembet e shkurta dhe fjalet e fushates i kane te fresketa, prandaj me vota nuk do te kene.

Te tilla abuzime me fondet publike bashkia e Shkodres jo vetem nuk duhet t’i ktheje ne praktike te punes, por ajo duhet te kerkoje llogari tek cdo firme e kontraktuar per investimet publike qe dalin nga parate e qytetareve. Koha e fasadave ka marre fund dhe ne vend te slloganeve pune jo fjale, bashkia duhet te reflektoje, pasi me te tilla investime po i kthehen ne genjeshtra me fjale.