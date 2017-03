Smajlaj i pari edhe ne Europian.

Shkodrani “trondit” per te dyten here Beogradin

Brenda pak javësh për të dytën herë Shkodrani Izmir Smajlaj tronditi Beogradin duke marrë vendin e parë, ketë radhë në Europian. Ai u shpall kampion Europe në kërcim së gjati, duke thyer edhe rekordin kombëtarë me kërcimin e tij 8.08 metra. Në Europianin e sallave që u zhvillua në Beograd, atleti shqiptar ka mundur të ngjitet në shkallën më të lartë të podiumit duke mbajtur premtimin dhe duke i dhënë shansin për herë të parë në histori vendit tonë që të ketë një kampion Europe në mbretëreshën e sporteve, atletikë. Nga 6 tentativat që kishte në dispozicion, Smajlaj nuk plotësoi vetëm dy dhe me avantazhin e më shumë provave të sakta arriti të lë pas suedezin Mishel Torneus që gjithashtu kërceu 8.08 dhe ukrainasin Serhi Nikiforov, i cili kërceu 8.07. Ky është suksesi i dytë brenda pak ditëve për Smajlajn pikërisht në Beograd, ku përpara Europianit u zhvillua edhe Ballkaniada. Duke e cilësuar të fortë garën, Smajlaj tha pas saj se objektiv i tij ishte mealja dhe ja arriti. Ndërkohë, atletja tjetër shqiptare Luiza Gega u rendit në vendin e pestë në garën e saj të 1500 metrave, një pozicion të cilin deri diku e kishte paralajmëruar me pritshmëritë e saj të ulëta në këtë disiplinë që nuk është më e saja, duke qenë se gjithë përgatitjet i ka bërë për garën e 3000 metrave me pengesa. Në këtë disiplinë do të marrë pjesë në Botërorin e këtij viti që do të zhvillohet në Mujin gusht në Londër. Ndërkohë, ceremonia e medaljeve për Izmir Smajlaj do të zhvillohet ditën e diel, në ditën e mbylljes së këtij Europiani