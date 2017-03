Zhgënjen Ada, mundet nga Partizani B

Ada e Velipojës ka hedhur një tjetër hap të gabuar në luftën për mbijetese, ndeshje e luajtur ne “Reshit Rusi”. Velipojakët e drejtuar nga trajneri Ersi Çaku kanë humbur një rast të mirë për të marrë një rezultat pozitiv kur kanë pritur në fushën e tyre Partizanin B. Edhe pse kishin përballë një skuadër të mirëorganizuar dhe me objektiva konkrete për kualifikimin në të parën, në kampin velipojak gjatë javës së pragndeshjes kishte një mobilizim total, në mos për tre, për të mos dalë pa pikë nga kjo ndeshje. Por, nuk ndodhi, as njëra dhe as tjetra, sepse miqtë nga Tirana të drejtuar nga trajneri Mahmutaj i kishin marë masat e duhura. Për fatin e tyre të mirë ato arriten të shënonin të parët që në minute e 24-tërt me anë të Nurit dhe pas 14 minutash me të njëjtin futbollist dyfishojnë avantazhin në dy me zero. Vendasit shkurtojnë diferencen me anë të Jazexhiut në minutën e 40-të, por një minutë përpara përfundimit të pjesës së parë, Partizanin shënon përsëri, këtë radhë me anë të Vodos duke shkuar në dhomat e zhveshjes për pushimin mes dy pjesësve me avantazhin 1 me 3. Edhe pse përpjekjet e velipojakëve në 45 minutat e pjesës së dytë janë të shumta për të arritur barazpeshën e rezultatin, sidomos kur në të 60-ten minutë shënojnë golin e dytë me anë të Pepes përpes pikes së penalltisë, goli i miqve me anë të Micit në minuten e e 73-të shuan çdo shpresë të velipojakëve, pasi vërshëllima përfundimtare e gjyqtarit kryesor Sheko mbyllë të gjithë takimin me rezultatin 2 me 4 në favor të ekipit të Partizanit.