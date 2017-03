Artizanet e Zogajve

Ministri i Punëve te Jashtme, Ditmir Bushati, tregoi arsyen se pse zgjodhi sipërmarrjen e qilimave ne Zogaj, qe te uronte gratë për 8 marsin.

Ne ketë sipërmarrje punojnë 12 gra, nga duart e te cilave enden qilimat tradicional te Shkodrës, duke trashëguar kështu artin e veçante te tezgjahut. Për ketë Ministria e Kulturës ka miratuar si fillimin një projekt për mbështetjen e kësaj tradite ne Zogaj

Me cilësinë e artizanes me përvojë dhe sipërmarrëses, Nebije Qotaj, e ka një kërkesë qe te mund te nxiten me shume punimet tradicionale te kësaj zone nëpërmjet tregut.

Ne fakt zgjerimi i rrugës për ne piken turistike Zogaj, ka vite qe diskutohet, por akoma nuk ka një vendim për ketë nga Bashkia Shkodër !