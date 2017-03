Situate kritike ne landfild-in Bushat

Landfilli i Bushatit, paraqet nje situate aspak normale, sa i takon depozitimit te mbetjeve urbane. Tonelata me mbetje nga qarqet Shkoder dhe Lezhe, qe per vite jane depozituar me nje tarife te ulet kane sjelle nje gjendje alarmi ne kete vend grumbullimi, i vetmi ne veriun e vendit.

Perballe nje situate te tille, landfilli i Bushatit qe prej vitit te kaluar i ka derguar nje shkrese te gjithe bashkive qe depozitojne mbetje ne kete landfill, per tu bazuar tek studimi i Usaid, per cmimin e depozitimit te mbetjeve.

Bashkia Lezhe, ajo Vau Dejes dhe firmat private i jane pergjigjur pozitivisht kesaj kerkese per depozitimin e mbetjeve me 1000 lek per ton, nderkohe qe depozituesi me i madh i mbetjeve ne kete landfill, Bashkia Shkoder nuk ka reaguar. Perballe kesaj situate, Landfilli i Bushatit, nuk do te pranoje me asnje ton me mbetje, pa paguar tarifen e vendosur nga studimi i Usaid, duke mos mbajtur mbi supe nje situate te papranueshme per menaxhimin e mbetjeve ne kete landfill, nderkohe qe ngelet e hapur per te diskutuar per gjetjen e modaliteteve dhe zbatimin e ketij studiimi qe ka percaktuar qarte se sa duhet paguar per te depozituar mbetjet ne landfild.