Cili do jetë fati I By passit të shkodrës, I cili ka mbetur thjesht një grumbull zhavori dhe është kthyer në një vend depozitimit mbeturishash. Tashmë plani rregulluesh I Shkodrës është dorën e Këshillit Bashkiak. Me interesimin tonë pranë zyrës së urbanistikës së Bashkisë Shkodër, mësohet se ky investim në të cilin deri tani janë cuar dëm 9 miliard lekë do pësoj ndryshime, ndërsa nuk do shërbej si rrugë kalimi për mjetet. Por sipas informacioneve do shërbej si zonë atrakcioni në breg të liqenit të Shkodrës. Por dëmi ekologjik në breg të liqenit të Shkodrës është shkaktuar tashmë, pasi cdo ditë në këtë zonë depozitohen mbetje urbane dhe inerte të ndryshme, e ndërsa asnjë nga institucionet përkatëse nuk reagon ndaj kësaj katastrofe ekologjike që cdo ditë po rrezikon floren dhe faunen e liqenit të Shkodrës nga ndotja. I nisur 5 vite më parë si një vepër që do shpëtonte Shkodrën nga përmbytjet, sot kjo vepër e ka humbur plotësisht qëllimin e nisjes së ndërtimit të saj. Ndërsa me zgjidhjen që mësohet se do I jepet në Planin e ri rregullues nuk duket se do minimzoj ndotjen, pasi sipas specialistëve dëmet ekologjike dhe biologjike që shkaktohen nuk mund të riparohen më.