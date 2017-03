Hot i ri, aksident me 1 te plagosur

Nje aksident i rëndë është regjistruar mbrëmjen e së mërkurës në fshatin Hot të ri, të njësisë administrative rrethina. Përplasja e dy mjeteve la të plagosur njërin prej drejtuesve, i cili u dërgua me urgjencë në spitalin rajonal të Shkodres ku ndodhet jashtë rreziku për jeten. Mësohet se një automjet ende i paidentifikuar ka qënë duke lëvizur me shpejtësi në këtë zonë, kur është përplasur me një triçikel dhe me pas është larguar nga vendi i ngjarjes. Drejtuesi i triçikles për të shmangur goditjen ka devijuar e për pasojë është përplasur me një ndriçues publik, duke shkaktuar rrëzimin e tij. Ai mori plagë të lehta dhe ndodhet nën kujdesin e bluzave të bardha. Policia e cila mbërriti në vendngjarje nisi hetimet për shkaqet e këtij aksidenti, ndërsa po punon për identifikimin e mjetit tjetër të larguar nga vendi i aksidentit. Segmenti rrugor në drejtim të Hotit të ri ka qënë muajt e fundit burim aksidentesh, duke u kthyer në rrezik serioz si për drejtuesit e mjeteve ashtu edhe banorët e zonës. Aksidentet me pasojë vdekjen por edhe të plagosur kanë ardhur nga shkelja e rregullave te qarkullimit, errësira që mbizotëron gjatë orëve të nates, si dhe sinjalistika e pjesshme. Deri më tani asnjë masë nuk është marrë si nga policia rrugore ashtu edhe pushteti vendor për të gjetur një zgjidhje përfundimtare për këtë zonë me frekuentim të lartë.