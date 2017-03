Kraja: 264 ha toke janë prone shteterore

Sipërfaqja e tokës prej 264 hektarë, për te cilën kane protestuar banoret e Trushit, është prone shtetërore dhe administrohet me te gjitha dokumentet ligjore nga Ministria e Bujqësisë. Megjithëse për disa kohe u be oferta për ta marre ne përdorim por nuk u afrua asnjë njeri, iu dha me qera një firme te huaj për ta mbjelle oriz. Ka sqaruar kështu Drejtori i Bujqësisë dhe Ushqimit, Mustafe Kraja, lidhur me protestën e banoreve te Trushit.

Kraja tha se firma huaj është serioze dhe se nga investimi i saj për orizin, te paret qe përfitojnë janë banoret e asaj zone.

Drejtori i Bujqësisë dhe Ushqimit Shkodër, Mustafe Kraja i mirëkupton banoret e Trushit për shqetësimin e tyre, por thekson se projekti për kultivimin e orizit ne atë zone është ne funksion te përmirësimin te mirëqenies se tyre ekonomike.