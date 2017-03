Mbetje te rrezikshme tek spitali Lezhe

Ngjitur me spitalin e Lezhës syri të sheh ngado mbetje të rrezikshme spitalore. Prej ditësh ato janë prezente aty duke vënë në rrezik jetën e kalimtarëve dhe banorëve. Shefi i Sherbimit mjedisore pranë Spitalit Lezhë, Ervin Haxha pranon që në konteniere kishtë mbetje të rrezikshme spitalore, por që sipas tij jo të gjitha kanë dalë nga spitali i Lezhës. Problemi kryesore sipas tij qendron tek fakti së Bashkia e Lezhës ka levizur kontejeret dukë i nxjerrë jashtë rrethimit të spitalit. Hoxha bëri të ditur se do të rriten masat e sigurisë me qellim që asnjë mbetje e rrezikshme të mos dalë nga ky institucion shendetesor.

Spitali eshte vene në levizje dukë grumbulluar të gjitha mbetjet spitalore të cilat ishin hedhur tek konteineret e mbetjeve urbane.