Furnizimi me uje ne Vau Dejes

Furnizimi me ujë të pijshëm për të gjithë komunitetin do të jetë një nga prioritetet e këtij viti për bashkinë Vau Dejës. Me nje rrjet thuajse totalisht te amortizuar, kjo ndermarrje e cila tashme ka marre nje pamje tjeter, ka nisur investimet jo vetem ne qender te qytetit te Vau Dejes, por edhe ne njesite administrative. Vemendja eshte perqendruar ne Hajmel, ku fale ketij investimi po behet i mundur qe tashme ky komunitet te kete furnizim me uje te pijshem, nderkohe qe shtrimi i tubacioneve vijon ne te gjithe njesine administrative. Sipas te dhenave nga Bashkia Vau Dejes behet me dije se do te investohet ne disa prej zonave me problematike te cilet vuajne mungesen e ujit te pijshem, nderkohe qe ndermarrja ka pesuar nje tjetersim te plote ne sherbim te komunitetit.