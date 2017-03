Banoret e Kiras pa infrastrukture

“Ashtu si nuk mbajten premtimet e dhena, ashtu edhe vota nuk do te kene me”. Ky eshte paralajmeri i banoreve ne rrugen “Shtepite e Bujqerve” ne lagjen Kiras te cilet prej vitesh vuajne mungesen e infrastruktures. Sapo dalin nga shtepia, ata perballen me gropat plot e uje e balte ne dimer dhe pluhurin e pafund ne vere. Per te derguar femijet ne shkolle sa here ka reshje detyrohen te gjejne forma alternative kalimi. Premtimet kane qene te shumta thone ata, por realiteti qe na prezantohet prej vitesh ka mbetur i njejti.

Mjaft te revoltuar ata i bejne thirrje Kryetares se bashkise Voltana Ademi ashtu sic ka ardhur per te marre votat, te vije dhe te rikonstruktoje rrugen e cila eshte ne nje gjendje aspak normale.

Siç ka ndodhur per vite me radhe, lagjet periferike te Shkodres vijojne te shperfillen nga bashkia, ku drejtuesit e ketij institucioni kane vendosur te mos reagojne perballe gjendjes se veshtire te krijuar ne shume zona.